Мужчина вышел из тюрьмы и донес на сокамерника ради квартиры его сына Житель Красноярского края донес на экс-сокамерника, чтобы получить жилье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Красноярского края вышел из тюрьмы и донес на бывшего сокамерника ради квартиры его сына. Освобожденный хотел пожаловаться анонимно, но случайно оставил личный номер, говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка региона Ирины Мирошниковой.

Мирошникова получила сообщение от анонима в «интересах несовершеннолетнего сына его гражданской жены». Автор обращения уточнил, что в квартире, зарегистрированной на мальчика, живет его биологический отец, который «водит компании, устраивает пьяные дебоши».

Заявитель случайно засветил личный номер телефона. Когда омбудсмен позвонила, мужчина отметил, что обратился анонимно. Также он отказался отвечать на вопросы.

Далее выяснилось, что анонимный автор обращения отбывал срок наказания вместе с отцом подростка, после освобождения познакомился с его женой, и они стали проживать совместно в арендованной квартире. Конечно, его не волновали права мальчика, его интересовал исключительно жилищный вопрос, — сообщила Мирошникова.

Проверка показала, что ранее мать владельца квартиры лишилась родительских прав, а отец отбывал наказание в колонии. Сам ребенок находился под опекой родственницы, у которой он проживал. В квартире мальчика был зарегистрирован его отец. Последний поселился здесь после освобождения. Возражений от опекунши, говорится в докладе, не поступало, поскольку мужчина работал, оплачивал коммунальные услуги, соблюдал порядок и не пил.

Омский областной суд ранее вынес приговор пятерым мужчинам, похитившим местного бизнесмена. Злоумышленники вымогали у предпринимателя деньги и квартиру.