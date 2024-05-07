Мужчина выпал из горящего дома в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге из горящего дома выпал мужчина, сообщает ЕАН. Как утверждают очевидцы, он сорвался с высоты и упал на козырек магазина. Еще одного мужчину спасателям удалось вытащить по шлангу на нижний этаж.

Как сообщили свидетели произошедшего изданию, пожар с сильным задымлением произошел в доме на Союзной улице. По словам очевидцев, несколько человек вылезли на подоконники на верхних этажах дома и стали звать на помощь. Пожарная сигнализация при этом не сработала. Об эвакуации жители узнали через внутридомовой чат.

Пожарные машины не смогли сразу подъехать к месту происшествия из-за припаркованных рядом машин. Спасатели пытаются дотянуть лестницы, чтобы спасти застрявших в задымленных квартирах людей. В МЧС уточнили, что пожар начался на 21-м этаже. Проводится разведка.

Ранее стало известно, что в результате масштабных пожаров в Братском районе Иркутской области погибли два человека и еще четверо пострадали. Один человек погиб на дачах в Вихоревке, другой — в СНТ «Алюминщик». По словам мэра района Александра Дубровина, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.