Водитель во время ссоры выстрелил в лоб женщине и уехал на квадроцикле В Подмосковье квадроциклист во время ссоры выстрелил в женщину из травмата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове женщина получила ранение после конфликта с двумя мужчинами на квадроциклах, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. По данным ведомства, один из них выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. По данным Telegram-канала «112», пуля попала женщине в лоб.

Инцидент произошел днем 28 апреля вблизи деревни Гавшино в Серпуховском горокруге. В дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 54-летней женщины.

Полицейскими предварительно установлено, что вблизи деревни Гавшино между пострадавшей и двумя неизвестными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону женщины, предположительно, из травматического пистолета, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает Telegram-канал «112», в ходе конфликта женщина отобрала у двоих мужчин ключи от транспорта, после чего один из них выстрелил ей в лоб. К моменту приезда медиков пострадавшая была в сознании и успела рассказать, что случилось.

По данным источника, женщину доставили в Подольскую клиническую больницу. Ей диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящее время злоумышленников разыскивают.

Ранее житель Подмосковья не поделил дорогу с доставщиком еды и «наказал» его выстрелом из травматического пистолета. Нарушитель скрылся с места происшествия.