Мужчина во время прогулки сорвал приземление нескольких самолетов в Пулково Мужчина вышел на посадочную полосу, помешав приземлению лайнеров в Пулково

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В петербургском аэропорту «Пулково» мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление нескольких лайнеров, сообщает Telegram-канал Mash. Из-за прогулки россиянина два судна были вынуждены уйти на второй круг.

При заходе на посадку командир корабля сообщил диспетчерам, что на посадочной полосе находится человек. Лайнер отправили на второй круг, а служба безопасности Пулково начала поиски того, кто помешал штатной работе авиагавани. В этот момент приземлялся еще один самолёт, который сообщил о такой же проблеме.

Выяснилось, что мужчина является сотрудником компании подрядчика, выполнявший геодезические замеры. В пресс-службе авиагавани сообщили, что мужчину быстро заметили и остановили сотрудники аэропорта.

В начале октября экипаж самолета авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, был вынужден отложить посадку в аэропорту из-за лося. Животное выбежало на рулежную дорожку.

До этого стало известно, что сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, устроившую пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Сочи. Девушка нахамила стюардессам, а также испачкала сиденья.