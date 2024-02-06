Мальчик спас сестру от похитителя в балаклаве и попал на видео Мужчина в балаклаве попытался похитить семилетнюю девочку в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Стерлитамаке неизвестный мужчина в балаклаве попытался похитить семилетнюю девочку, пишет Telegram-канал SHOT. Первоклассницу спас брат, который успел вырвать ее из рук незнакомца. Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Артема и попал на видео.

Первоклассница возвращалась с братом из школы, когда за ними начал идти мужчина в маске. Зайдя за угол, он схватил девочку и попытался утащить с собой, но брат выхватил ее из рук похитителя.

Злоумышленник поспешил скрыться с места. Девочка ушибла запястье. Мужчину в балаклаве уже разыскивает полиция. Проводится проверка.

Ранее в Костроме мужчина попытался похитить четырехлетнего мальчика с детской площадки в торговом центре. СМИ писали, что неизвестный уговаривал ребенка пойти с ним, предлагая сладости. Злоумышленники остановила бабушка, которая прогнала его.

В ноябре в Орловской области трое человек похитили 16-летнюю девочку и попытались вывезти ее в Краснодарский край. По данным СМИ, мужчины силой усадили школьницу в машину и направились в другой регион, но в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» их остановили сотрудники полиции. Злоумышленников задержали, ребенка вернули родителям.