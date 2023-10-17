Мужчина утонул при попытке спасти вещи из застрявшей машины на Алтае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Алтае местный житель утонул, пытаясь вытащить вещи из машины, которая заглохла при переправе вброд через реку Аргут, сообщили KP.RU в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Машину и тело погибшего случайно обнаружили спустя два дня местные жители, которые сообщили о произошедшем правоохранителям.

Как сообщили следователи, инцидент произошел еще 11 октября. 56-летний мужчина ехал на автомобиле УАЗ из села Джазатор Кош-Агачского района на животноводческую стоянку. При переправе вброд через реку Аргут машина заглохла, и ее стало заливать водой. Водитель попытался спасти из кабины личные вещи, в том числе полотенце, покрывало и продукты. Для этого он привязал их к себе веревкой. Часть он смог вытащить на берег, однако когда вернулся к машине за оставшимися вещами, то не справился с сильным течением ледяной реки. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения.

В Следственном управлении добавили, что в местности, где случилось происшествие, нет сотовой связи. Кроме того, мужчина жил один на животноводческой стоянке, поэтому его пропажу не заметили.

Ранее камчатский экс-депутат и миллиардер Игорь Редькин чуть не утонул, переправляясь через реку на внедорожнике. Его машина перевернулась в воде. Кроме бывшего парламентария при переправе спаслись еще четыре человека, двое пропали без вести.