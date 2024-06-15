Мужчина устроил погоню на велосипеде со стрельбой и грабежом в Петербурге На жителя Петербурга напал велосипедист-грабитель с газовым пистолетом

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В полицию Кронштадтского района поступило сообщение от 53-летнего петербуржца о том, что на Якорной площади в Кронштадте за ним погнался мужчина на велосипеде с газовым пистолетом и отнял телефон, сообщает пресс-служба петербургской полиции. Подозреваемого задержали.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что около 00:10 у дома № 5 на Якорной площади в результате конфликта 46-летний местный житель выстрелил из аэрозольного устройства в сторону оппонента и забрал его мобильный телефон. Стрелявший был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и полиции Кемеровской области проверят появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе по детям в городе Топки, которая произошла в День России. В ходе предварительной проверки полицейским удалось установить, что местные жители не слышали подозрительных звуков.

До этого в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.