Мужчина устроил дебош в аэропорту Новосибирска и оказался в наручниках В аэропорту Толмачево задержали разбуянившегося пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего дебош в аэропорту Толмачево в Новосибирске, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным ведомства, нарушитель поднялся по трапу самолета, после чего начал нецензурно выражаться и размахивать руками. Бортпроводники пытались успокоить 45-летнего жителя Бурятии, однако тот не унимался, из-за чего сотрудники аэропорта запросили помощь у полицейских. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, он арестован на двое суток.

В линейный отдел МВД РФ в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту Новосибирск — Якутск, требуется наряд полиции, так как один из пассажиров нарушает общественный порядок, — говорится в сообщении.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска из-за дебошира на борту. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Дебошир вступил в перепалку с бортпроводниками и нарушал общественный порядок на борту. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.