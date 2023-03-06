Мужчина умер после драки с шоплифтепами в продуктовом магазине в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге покупатель умер после драки с пытавшимися совершить кражу в продуктовом магазине мужчинами, сообщает Mash на Мойке. Молодой человек хотел помочь охраннику задержать злоумышленников, однако сам пострадал от их рук.

Инцидент произошел в магазине «Дикси» на Дачном проспекте. 39-летний покупатель заметил, что двое 30-летних мужчин прячут в карманы и рукава курток различные товары, не оплатив их на кассе. Он подошел сделать шоплифтерами замечание, после чего завязался конфликт, перетекший в драку.

Мужчина с трудом отбился от злоумышенников, однако почувствовал себя хуже на фоне приближающегося приступа астмы и вышел на улицу, чтобы подышать воздухом.

После драки он почувствовал приближение приступа и использовал ингалятор. Затем вышел на улицу и упал у входа в магазин — мужчина скончался до приезда скорой, — говорится в сообщении.

Грабителей задержала прибывшие на место случившегося сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что оба злоумышленника были ранее судимы за кражи и наркотики. Сейчас мужчины находятся в изоляторе, в отношении них возбуждено административное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 7.27 КоАП (Мелкое хищение).