Мужчина умер от перелома шеи в полицейской машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после смерти мужчины в полицейской машине, сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник. По данным СМИ, погибший был задержан за мелкое хулиганство.

Его на глазах у жены задержала приехавшая по вызову ГНР (группа немедленного реагирования) — за мелкое хулиганство. Обычная бытовуха, Дзержинский район. Максимум, что грозило этому мужчине, — штраф или административный арест. Когда его доставили в отдел, оказалось что он мертв. Вскрытие показало перелом шейного позвонка, — сообщил собеседник издания.

По данным E1.RU, полицейских подозревают в избиении, проводится проверка.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали на территории психиатрической больницы, где он «ругался нецензурной бранью, размахивал руками, пытался пройти внутрь».

Ранее стало известно, что житель Оренбурга получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей за пытки током в полиции. Мужчину подозревали в краже пяти тысяч рублей.