Мужчина украл собаку из антикафе в Петербурге и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Камера видеонаблюдения запечатлела момент похищения собаки породы шиба-ину из антикафе в центре Санкт-Петербурга, сообщает «360». Представитель заведения рассказал изданию, что пса по кличке Франц, который является «маскотом и сотрудником» кафе, украли днем 21 февраля.

Как пояснил работник антикафе, перед похищением Франц сидел возле входа. Вошедший в помещение мужчина присел на корточки перед псом, сказал ему несколько слов и пару раз слегка ударил его по морде. Затем похититель подхватил собаку на руки и выбежал на улицу.

Это собака антикафе, наш маскот и работник. Собака породы шиба-ину. Человек первый раз пришел с улицы и задержался на пороге буквально на минуту, чтобы утащить у нас собаку, — рассказал представитель заведения.

По его словам, мужчина был нетрезв. Франца обнаружили уже через несколько минут на улице неподалеку от кафе. Как рассказал сотрудник, с собакой все в порядке, она хорошо себя чувствует. Тем не менее администрация намерена обратиться с заявлением в полицию. Также в заведении попросили пользователей соцсетей помочь с любой информацией о похитителе.

Ранее в Свердловской области мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки. Квартиру злоумышленника быстро вычислили, но он отказался открыть дверь.