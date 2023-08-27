Мужчина 15 раз ударил девушку ножом на пляже в Туапсе и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Краснодарского края накинулся на отдыхавшую на туапсинском пляже девушку и нанес ей 15 ударов ножом, сообщает Telegram-канал «112». Девушка выжила, однако находится в тяжелом состоянии. По данным канала, мотивом нападения была ревность.

На видео видно, как мужчина в темной одежде входит на территорию пляжа и острым предметом начинает бить лежащую девушку. Другие посетители пляжа, увидев эту сцену, бросились на помощь девушке и прогнали нападавшего.

«112» также сообщает, что злоумышленника удалось задержать.

Telegram-канал Baza уточняет, что ЧП произошло в поселке Сосновый Туапсинского района на пляже пансионата МВД. По информации канала, нападавшим является 25-летний Вадим Л., бывший спасатель этого пляжа, а пострадавшая — его 35-летняя знакомая.

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