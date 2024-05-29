Мужчина убил мать и бегал по улице в крови Под Петербургом мужчина зарезал мать и ходил по городу в окровавленной одежде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ивангороде Ленинградской области местный 41-летний житель задержан по подозрению в убийстве 71-летней матери, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. 78.ru пишет, что мужчина после того, как зарезал мать, ходил по улице пьяным в окровавленной одежде и кричал на прохожих.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в процессе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанес матери несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, от которых наступила смерть последней на месте происшествия, — сообщили в Следкоме.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания. Вскоре в отношении него изберут меру пресечения.

В марте полиция Москвы задержала 34-летнюю жительницу дома на улице Новгородской по подозрению в убийстве 62-летней матери. Девушка на допросе сразу признала свою вину, пояснив, что нанесла родственнице несколько ударов ножницами в область шеи. Девушка после убийства испугалась и не стала сразу сообщать в полицию о случившемся, а тело оставила в коридоре. Только спустя четыре дня она решилась позвонить в экстренные службы.