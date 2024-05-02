Мужчина убил коллегу из-за шуруповерта В Оренбурге мужчина убил коллегу, который задолжал ему деньги и шуруповерт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге местный житель получил девять лет колонии особого режима за убийство коллеги, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Он избил пострадавшего за то, что тот не вернул шуруповерт и деньги за ремонт, который они делали вместе.

Подсудимый в ноябре 2023 года сильно избил по голове и грудной клетке своего приятеля, с которым они вместе работали, выполняя ремонтные работы. Поводом для столь жестокого избиения послужил бытовой конфликт: потерпевший не вернул ему шуруповерт и деньги, полученные за совместно выполненные штукатурные работы. <...> [Потерпевший] впал в кому и спустя более месяца умер в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе.

На суде мужчина признался, что не хотел убивать приятеля, а лишь хотел проучить его за нечестное отношение. Также он извинился перед родственниками погибшего. Последним он обязан выплатить 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее стало известно, что бывший боец ЧВК «Вагнер», получивший свободу благодаря участию в боевых действиях на Украине, убил муэдзина (служителя при мечети) из-за долгов. Теперь 36-летний Раиль Хайров из Ульяновской области рискует сесть пожизненно. В колонии, откуда он завербовался на СВО, мужчина отбывал срок за покушение на убийство, убийство и поджог. Жертвой преступления в Вольске стал многодетный отец Ибрахим Исяняев.