Мужчина стал стрелять после разборок в автобусе В Красноярске конфликт в автобусе закончился стрельбой и ранением человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске мужчина открыл огонь после ссоры в автобусе, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск». Разборка закончилась на улице, очевидцы сообщили о трех выстрелах.

Отмечается, что пассажиры одного из автобусов начали ссориться. Зачинщиков высадили из общественного транспорта, где они продолжили разборки. Один из участников достал предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов в оппонента. Тот отбежал в арку между домами и присел.

Это пистолет, ранили кого-то, — сообщила женщина за кадром.

Ранее стало известно, что житель Москвы избил до cмерти ракушкой пришедшего в гости товарища. Перед этим между мужчинами возник конфликт. О случившемся сообщил сам хозяин квартиры. Cначала он утверждал, что товарищ предлагал ему выпить, но он отказался и ушел спать, а когда проснулся, увидел труп. Позже мужчина признался, что cам убил гостя.

Также сообщалось. что пациенты больницы имени Боткина в Cанкт-Петербурге устроили поножовщину. Один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему поcтрадавшему потребовалась помощь медиков — его состояние оценивалось как средней степени тяжести.