Сталкер со спущенными штанами бегал за девушкой в подъезде и попал на видео Житель Нижневартовска со спущенными штанами преследовал девушку до квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижневартовске мужчина со спущенными штанами преследовал девушку до квартиры. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Как только россиянин увидел камеру, он подтянул штаны и убежал.

В опубликованном ролике мужчина попытался попасть в квартиру: он несколько раз дергал ручку и стучал. Россиянина отпугнула камера, в которую он случайно посмотрел, после чего решил спешно покинуть лестничную клетку, натягивая брюки.

Позже выяснилось, что ролик разместила в Сети девушка, которая и стала объектом слежки. Она объяснила, что в 5-м микрорайоне Нижневартовска за ней на улице увязался мужчина, и призвала соседей быть осторожнее.

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа уже начала разыскивать злоумышленника и проводит проверку. Сама девушка в правоохранительные органы не обращалась.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что жертвам сталкинга следует обращаться в полицию, при этом важно настоять, чтобы правоохранители приняли заявление. Он уточнил, что это может напугать преследователя, особенно если его поведение обусловлено не психическими расстройствами, а хулиганскими побуждениями.