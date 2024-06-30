Мужчина схватил ребенка и показал сыну, как нужно отвечать обидчикам Житель села в Татарстане напал на ребенка, обидевшего его сына

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Житель села Осиново в Республике Татарстан решил заступиться за сына на детской площадке и лично продемонстрировал, как нужно отвечать обидчикам, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». Он также опубликовал кадры произошедшего, снятые очевидцами.

В ролике видно, как мужчина держит подростка за шею. Сперва он говорил сыну ударить обидчика, однако мальчик не стал применять насилие. Тогда разъяренный отец схватил подростка обеими руками и начал агрессивно его трясти. Все это время за происходящим наблюдали другие дети, находившиеся на площадке. В один момент мимо мужчины прошел сосед, который никак не отреагировал на грубое обращение с ребенком.

Ранее в Волжском Волгоградской области несколько девочек-подростков устроили самосуд над сверстницей. Они избивали школьницу и угрожали ей расправой прямо во дворе жилого дома. При этом обидчицы сняли свои действия на камеру, после чего сами распространили видеоролик в Сети.

До этого в подмосковном Железнодорожном дети мигрантов набросились толпой и избили семиклассников за отказ играть с ними футбол. Одному из пострадавших школьников в двух местах сломали руку.