Житель Калининграда съел украденные 5 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде правоохранители задержали местного жителя по подозрению в краже семи тысяч рублей, при этом мужчина успел съесть пять тысяч рублей из этой суммы, чтобы замести следы, сообщает «МК в Калининграде». Как выяснили полицейские, 33-летний задержанный был ранее неоднократно судим.

Издание пишет, что инцидент произошел в одном из городских кафе. Сотрудница предприятия общепита заметила исчезновение денег, сумела запереть злоумышленника в женском туалете и вызвала полицию, рассказав о краже.

К приезду сотрудников правоохранительных органов мужчина успел съесть пять тысяч рублей, а оставшуюся часть средств спрятал за трубой. В отношении калининградца возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Великобритании обвиняемый в воровстве гражданин заявил суду, что во время краж его разум контролировал американский миллиардер Илон Маск. По словам подсудимого, он совершал преступления из-за вживленного в голову чипа и поэтому не может нести ответственности за свои поступки.

Между тем в Санкт-Петербурге вор забрался в квартиру жилого дома по лазу, который проделал в полу. Таким необычным способом мужчина украл почти 230 тысяч рублей.