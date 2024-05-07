Мужчина сел на 17 лет за совращение внуков сожительницы, но не признал вину Житель Сочи сядет на 17,5 лет за совращение внучки и внука сожительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Сочи приговорен краевым судом к 17 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении внука и внучки сожительницы, передает объединенная пресс-служба судов региона. Подозреваемый в ходе суда не признал свою вину. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Оглашен приговор в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений <...>. Установлено, что в 2020 году подсудимый переехал из другого региона в Сочи к женщине, с которой познакомился по переписке. Он начал проживать совместно с ней, а также ее дочерью и малолетними внуком и внучкой. В 2023 году мужчина совершил в отношении детей иные действия сексуального характера, — сообщили в суде.

Ранее в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчину 28 марта арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет минимум до 26 мая. СМИ писали, что уголовное дело возбудили в связи с регулярным насилием мужчины в отношении дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет.