Мужчина с тесаком несколько дней терроризировал прохожих в Петербурге Несколько человек пострадали от нападений мужчины с тесаком в Петербурге

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Мужчина с тесаком нападал на прохожих в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщил канал «78». По его данным, от рук 46-летнего агрессора пострадали несколько человек.

Как выяснил канал, мужчина в разные дни нападал с тесаком на прохожих у дома на улице Ударников. Одной из его целей стал подросток. Мальчика госпитализировали с ранениями, а нападавшего задержали правоохранители. Проводится проверка.

Ранее в городе Сасове Рязанской области был задержан голый мужчина, подозреваемый в краже. Он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Видео с эксгибиционистом было опубликовано в социальных сетях. На теле мужчины видны две татуировки с восьмиконечными звездами. Этот символ активно используется в воровской культуре.

До этого уроженка Якутии столкнулась в московском метро с группой молодых людей, которые оскорбили ее по национальному признаку, сообщила сестра девушки, профорг крупной якутской газовой компании Василина Лукина, в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На опубликованных кадрах видно, что несколько человек скандируют кричалку «Россия для русских», один из них вскидывает руку в националистическом приветствии и добавляет: «Слава Тесаку».