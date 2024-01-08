Мужчина с пятью пулевыми ранениями сам добрался до больницы и умер РЕН: в Ногинске мужчина с пулевыми ранениями добрался до больницы и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Ногинске на парковке в мужчину выпустили минимум пять пуль, после чего ему удалось самому добраться до больницы, где он скончался, передает РЕН ТВ. Преступники после содеянного скрылись на Porsche Cayenne. Инцидент произошел в ночь на 8 января возле торгового центра.

Стрелявший подбежал к автомобилю Saab, открыл дверь и выпустил пять пуль в водителя. После этого преступники вытащили его из машины, но мужчина вырвался и сам добрался до больницы, где умер, — рассказал собеседник телеканала.

На теле 44-летнего погибшего обнаружили пять пулевых ранений в области ног и спины. Вместе с ним в машине находилась женщина, о ее состоянии ничего не известно.

В то же время, по данным Telegram-канала SHOT, в теле пострадавшего обнаружили шесть пуль, предположительно, от травматического оружия. Находившаяся в его салоне пассажирка была пьяна, а потому ничего объяснить не смогла.

В МВД начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников разыскивают.

Этой же ночью житель Саратова получил пулевое ранение живота, когда проигнорировал требование инспекторов ДПС даже после двух предупредительных выстрелов. Он был остановлен за пьяную езду, а затем начал бросаться на правоохранителей с ножом, так как очень хотел уехать побыстрее.

Травма у полицейского оказалась несерьезная, поэтому в больницу с порезом руки он обращаться не стал. Нападавший был госпитализирован. Теперь ему грозит тюремное заключение за нападение на сотрудника органов внутренних дел при исполнении.

Ранее в Новой Москве бытовая ссора между соседями закончилась стрельбой по сотрудникам полиции. В результате были задержаны супруги-пенсионеры, применившие оружие против стражей порядка.