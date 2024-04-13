Мужчина с оружием ворвался в отделение банка В Челябинске мужчина угрожал оружием сотрудникам банка из-за мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель города Челябинска ворвался в отделение одного из российских банков с похожим на оружие предметом и требовал деньги, угрожая местным работникам, сообщило Главное управление МВД России по Челябинской области. Мужчину обезвредили прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. При этом сам челябинец утверждает, что стал жертвой мошенников.

Находясь все время на связи с преступниками, житель Челябинска 1969 года рождения, вошел в банк и под угрозой предмета, конструктивно схожего с оружием, требовал передачи денежных средств, — заявили в ведомстве.

Как рассказал правоохранителям задержанный, мошенники убедили его, что он помогает сотрудникам силовых структур. Мужчина успел оформить несколько кредитов в банках и перевести средства злоумышленникам. В отделении банка он также хотел потребовать денежные средства, чтобы затем передать их мошенникам.

Ранее СМИ сообщали, что уже другой житель Челябинска устроил погром в поликлинике, требуя, чтобы ему оформили инвалидность из-за перенесенного семь лет назад инсульта. Для усмирения агрессивного мужчины пришлось вызывать охрану. Челябинец повредил в кабинете врача мебель и технику.