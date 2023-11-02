В ХМАО мужчина устроил погром в магазине и бросился с ножом на покупателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженный ножом мужчина ворвался в супермаркет в городе Радужный и начал бросаться на покупателей, сообщает издание Muksun.fm. Посетители магазина засняли на видео, как окровавленный мужчина, предположительно, под действием запрещенных веществ, сидит на полу магазина у полок с алкогольной продукцией и громко кричит. Рядом с ним лежали разбитые стеклянные бутылки, сам же мужчина постоянно оборачивался по сторонам и хаотично двигал руками и ногами.

Очевидцы позвали на помощь сотрудников правоохранительных органов, оказавшихся неподалеку от места происшествия. Один из покупателей предупредил сотрудников ДПС, что у мужчины нож. Двое стражей порядка скрутили хулигана и надели на него наручники. Один из очевидцев также рассказал, что до приезда полицейских дебошир ранил одного из посетителей магазина ножом в руку.

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