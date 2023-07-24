Мужчина с ножом терроризировал жителей петербургского ЖК

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Мужчина, вооруженный ножом, два раза за день ломился в двери квартир жильцов ЖК «Капитан Немо» в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «78». По его информации, ЧП завершилось задержанием дебошира.

Как уточнил телеканал, первый раз буйный гражданин начал ломиться в одну из дверей в районе полудня. Мужчина требовал выдать ему некоего друга. Жильцы вызвали наряд полиции, однако петербуржец ушел до приезда правоохранителей.

Через несколько часов мужчина «выбрал» новую дверь и также начал ломиться туда. На этот раз отряд полиции подоспел вовремя, дебошир был задержан.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что дверь исцарапана ножом. Также следы от холодного оружия можно заметить около звонка. Жильцы предположили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее житель города Ярового в Алтайской области избил сотрудника скорой помощи. Мужчина накинулся на фельдшера из-за парковочного места. Врача госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Сети появились кадры, на которых 48-летний житель села Веселого под Адлером бросается на лобовые стекла проезжавших мимо автомобилей. Как сообщает «Коммерсант», мужчину задержали сотрудники полиции. Известно, что дебошир уже принес извинения согражданам.