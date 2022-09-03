Мужчина с ножом напал на школьницу под Екатеринбургом СК РФ: под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на 16-летнюю школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек совершил нападение на 16-летнюю школьницу в поселке Исток под Екатеринбургом, сообщили в центральном аппарате СК России. В Telegram-канале комитета уточнили, что пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение после нападения молодого человека, — сообщили в СК.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Свердловской области Богинскому доложить о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС).