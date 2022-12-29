Мужчина с ножом напал на девушек в кафе Междуреченска

Фото: shutterstock

В кафе «Ранчо» в Междуреченске Кемеровской области мужчина нанес около 20 ножевых ранений своей девушке и сотруднице заведения, сообщает Telegram-канал «112». Пострадавших госпитализировали, одна из них находится в реанимации.

По информации СМИ, конфликт между нападавшим и его девушкой произошел из-за того, что она собралась уйти домой, что разозлило мужчину. Издание сообщает, что он достал нож и несколько раз ударил ее в грудь и предплечье. На помощь девушке пришла бармен заведения, которая в итоге пострадала сама — нападавший нанес ей ранения в область головы и шеи.

Издание сообщает, что мужчину задержали в его квартире. Ранее против него уже возбуждались дела о причинении вреда здоровью, побоях и хулиганстве, однако все заканчивалось примирением сторон.

Ранее в результате драки после ссоры в кафе Саранска погиб чемпион России по велогонкам BMX Владимир Левин. По данным следствия, в ночь на 24 декабря между 41-летним Левиным и незнакомым ему 28-летним местным жителем произошел конфликт. Позже днем мужчины встретились на улице Гагарина для дальнейшего разбирательства. Между ними завязалась драка, в ходе которой спортсмена ударили ножом.