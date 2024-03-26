Мужчина с ножом напал на геймеров в Подмосковье SHOT: житель Фрязино ранил ножом троих человек в компьютерном клубе

Мужчина в капюшоне ворвался с ножом в компьютерный клуб в городе Фрязино Московской области, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев происшествия. Согласно его информации, нападавшему удалось ранить троих человек.

Как уточнил канал, инцидент произошел вечером 25 марта в компьютерном клубе на Школьной улице. Первым делом вооруженный дебошир атаковал двоих мужчин, стоявших на входе, ранив одного из них. После этого он зашел в здание, где ударил ножом еще двоих человек.

Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Правоохранительным органам удалось задержать нападавшего. С мужчиной общаются сотрудники полиции.

Ранее СК России по Москве сообщил о задержании полицейскими 34-летней жительницы по подозрению в убийстве 62-летней матери. На допросе она признала свою вину. По информации СМИ, после убийства женщина испугалась и не стала сразу сообщать в полицию о случившемся, а тело оставила в коридоре.

До этого СК России по Москве сообщал о задержании мужчины 1960 года рождения по подозрению в убийстве супруги. По данным ведомства, он сам вызвал сотрудников полиции. Следствие установило, что злоумышленник забил жену до смерти при помощи кувалды.