Мужчина с гранатой перепугал всех в дзержинской молельне «112»: в Дзержинском мужчина пришел в мусульманскую молельню с гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Дзержинском мужчина заявился в мусульманскую молельню с гранатой, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, злоумышленника удалось задержать, а боеприпас оказался муляжом.

Как выяснили журналисты, в центре событий оказался местный житель, 45-летний Алексей Бинявский. По информации канала, он признался, что был в барбершопе, где изрядно выпил алкоголя и стащил декоративную гранату. В состоянии опьянения, пишут авторы канала, Алексей оказался в молельне, где достал муляж и попытался выдернуть чеку.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что житель Санкт-Петербурга предложил сотрудникам ветеринарной клиники на улице Дыбенко купить у него гранату. По его данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала пытался продать гель для спины. После отказа сотрудницы он достал предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Позднее выяснилось, что в руках у него был муляж.

В пресс-службе Росгвардии объяснили, что задержанным оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Взрывотехники установили, что он держал в руках муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Предмет был изъят для дальнейшей утилизации.