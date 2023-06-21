Мужчина с черным чулком на голове поджег факелом авто чиновнику из Ногинска SHOT: преступник с черным чулком на голове поджег автомобиль чиновнику из Ногинска

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В Ногинске мужчина с черным чулком на голове закинул горящий факел в автомобиль китайской марки Haval на территории администрации Богородского городского округа, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, машина принадлежит районному Центру оказания услуг. В результате поджога никто не пострадал. Полиция ищет диверсанта.

По данным SHOT, нападение произошло в ночь на 21 июня у административного здания на Советской улице в Ногинске. Сообщается, что мужчина был одет в черную олимпийку, шорты и чулок. Он закинул горящий факел в салон авто, после чего скрылся с места преступления. Позднее пожарные потушили возгорание. На месте были найдены монтировка и упаковка от влажных салфеток. Также полиция сняла отпечатки пальцев и обуви с автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 18-летний житель Москвы поджег автомобиль Toyota Land Cruiser, обклеенный Z-символикой. По словам хозяина авто, до этого поджигатель был судим, а буква Z, прилепленная на стекла и кузов иномарки, буквально «мешала жить» молодому человеку. Его задержали.