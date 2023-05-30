Мужчина разгромил подъезд в Кирове и попал на видео В Кирове камеры наблюдения засняли мужчину, разгромившего подъезд в жилом доме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Камеры видеонаблюдения, установленные в жилом доме на улице Тимирязева в Кирове, засняли неадекватное поведение мужчины, устроившего погром в подъезде, сообщает «360». По информации издания, неизвестный испортил информационный стенд у лифтов на первом этаже, а также входную дверь в подъезд.

Как сообщает издание, на кадрах видеозаписи запечатлен момент, как неизвестный выходит из лифта и начинает жать на кнопки вызова. После этого он снес информационный стенд и направился к выходу. Инцидент произошел на глазах у семьи с тремя детьми, которая в это время ждала лифта. Выходка молодого человека напугала девочку.

Затем мужчина сильно хлопнул стеклянной дверью входа в подъезд. От удара некоторые элементы конструкции упали.

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