Мужчина, открывший огонь по сотруднику ОМОН в центре Санкт-Петербурга, рассказал на допросе после задержания, что взял с собой музыкальную колонку с песней «Священная война», два «коктейля Молотова» и два зарегистрированных на него ружья. По словам нападавшего, он сначала доехал на автобусе до станции метро «Проспект Ветеранов», там вызвал такси и на нем приехал к Гостиному Двору, где и совершил нападение. Видео с показаниями злоумышленника опубликовал Telegram-канал «112».
Я проснулся, собрался и пришел сюда с оружием. Два своих, зарегистрированных оружия. [Взял] патроны к ним и колонку с песней «Вставай, страна огромная». Два «коктейля Молотова», — сообщил мужчина.
Задержанный также рассказал, что, включив песню «Священная война» на колонке, он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону входа в метро «Гостиный Двор». Странное поведение мужчины заметил сотрудник ОМОН, который решил подойти к нему. Тот, предположительно, прокричал ему «убегайте», а затем несколько раз выстрелил.
По данным Telegram-канала Readovka, стрельбу по силовику открыл уроженец Узбекистана.
Сотрудник ОМОН получил множественные открытые раны живота, спины и таза. Впоследствии его госпитализировали. Омоновца оперируют в Мариинской больнице.
Стрельба произошла около 11:50. Кроме силовика никто не пострадал.