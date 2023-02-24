Мужчина расстрелял омоновца в Петербурге под песню «Священная война» Мужчина ранил омоновца из ружья в центре Петербурга, включив на колонке песню «Священная война»

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Мужчина, открывший огонь по сотруднику ОМОН в центре Санкт-Петербурга, рассказал на допросе после задержания, что взял с собой музыкальную колонку с песней «Священная война», два «коктейля Молотова» и два зарегистрированных на него ружья. По словам нападавшего, он сначала доехал на автобусе до станции метро «Проспект Ветеранов», там вызвал такси и на нем приехал к Гостиному Двору, где и совершил нападение. Видео с показаниями злоумышленника опубликовал Telegram-канал «112».

Я проснулся, собрался и пришел сюда с оружием. Два своих, зарегистрированных оружия. [Взял] патроны к ним и колонку с песней «Вставай, страна огромная». Два «коктейля Молотова», — сообщил мужчина.

Задержанный также рассказал, что, включив песню «Священная война» на колонке, он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону входа в метро «Гостиный Двор». Странное поведение мужчины заметил сотрудник ОМОН, который решил подойти к нему. Тот, предположительно, прокричал ему «убегайте», а затем несколько раз выстрелил.

По данным Telegram-канала Readovka, стрельбу по силовику открыл уроженец Узбекистана.

Сотрудник ОМОН получил множественные открытые раны живота, спины и таза. Впоследствии его госпитализировали. Омоновца оперируют в Мариинской больнице.

Стрельба произошла около 11:50. Кроме силовика никто не пострадал.