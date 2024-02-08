Мужчина ранен при обстреле ВСУ села под Белгородом SHOT: ВСУ обстреляли село в Белгородской области, мирный житель ранен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что мирный житель получил ранение в результате обстрела села Ржевка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины . По его данным, украинские военные обстреляли населенный пункт в Шебекинском районе из РСЗО. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Как выяснил канал, снаряд попал в частный жилой дом, находившийся там мужчина получил ранение, его госпитализировали. Согласно информации авторов канала, характер и тяжесть травмы пострадавшего уточняются. SHOT пишет, что ВСУ вели обстрел из города Волчанска Харьковской области.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Губернатор призвал жителей спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Спустя 43 минуты сигнал был отменен.

До этого Гладков заявил, что ВСУ атаковали село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. По его данным, в результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. В этот же день украинские военные открыли огонь по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, повреждения получили четыре частных дома.