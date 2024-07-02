Мужчина ранен при атаке ВСУ на российский регион Гладков: мирный житель получил ранения при атаке ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: МО Украины

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, ранен мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, украинский снаряд упал на территорию частного домовладения, есть повреждения построек.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу, — написал он.

Ранее Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области — село Безлюдовку и окраину города Шебекино. Повреждения получили частные дома в Безлюдовке, в Шебекино же дрон сдетонировал на территории предприятия.

В Минобороны России информировали, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражены над территорией Республики Крым.

1 июля Гладков рассказал, что семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино: женщина получила осколочные ранения кистей рук, у мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы.