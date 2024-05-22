Мужчина ранен после атаки дрона-камикадзе ВСУ на российский регион Гладков: в Белгородской области ранен мужчина после атаки дрона-камикадзе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На въезде в город Грайворон беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на заправочной станции, в результате чего получил ранение сотрудник АЗС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что мужчину с черепно-мозговой травмой отправили в Грайворонскую ЦРБ.

Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, — сообщил Гладков.

По его словам, в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков. Местные жители доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

До этого Гладков известил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе. В результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй белгородец получил ранение. Глава региона призвал жителей населенных пунктов, где действует режим ЧС, беречь свою жизнь.

Ранее в пресс-службе Минобороны России объявили, что Вооруженные силы Украины ударили по объектам в Белгородской области, противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Атака зафиксирована 18 мая с 12:20 по 12:30 мск.