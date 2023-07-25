Мужчина пытался вывезти из России связанных скотчем редких ястребов На выезде из РФ в Абхазию задержали мужчину с редкими ястребами в отсеке для запаски

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Таможенники на контрольно-пропускном пункте Адлер задержали мужчину с редкими ястребами-тетеревятниками, сообщили в пресс-службе ФТС России. Злоумышленник пытался незаконно вывезти их в Абхазию. С этой целью он обмотал редких птиц скотчем и спрятал в отсеке для запасного колеса.

Двух редких ястребов, обмотанных скотчем, нашли таможенники в багажнике авто. Машину с годовалыми ястребами-тетеревятниками остановили в пункте пропуска Адлер. Водитель ехал в Абхазию и спрятал птиц в отсеке для запасного колеса, — рассказали в ведомстве.

Разрешительных документов на перевозку птиц у мужчины не было. Отказ от оформления декларации он объяснил желанием сэкономить время. Суд уже назначил нарушителю административный штраф, сумму в ФТС не озвучили. Ястребов сотрудники конфисковали. Сейчас их временно разместили в одном из санаториев Сочи.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ России изъяли 1,5 тонны бивней мамонта. Их обнаружили в тайнике контрабандистов на территории Бикинского района. Бивни были упакованы в полипропиленовые мешки и спрятаны под деревянным полом нежилого помещения. Стоимость находки составляет свыше 50 млн рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство.