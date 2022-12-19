В Луганск хотели ввезти елочные игрушки с призывами к убийству русских РИА Новости: житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск украшения с призывами к убийству русских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из Северодонецка пытался провезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских, рассказал РИА Новости представитель спецслужб. По словам собеседника, мужчина готовил эту провокацию по указанию киевских властей. Сообщается, что мужчина планировал развесить елочные игрушки с призывами к убийству русских на елке возле одного из учебных заведений в центре города.

В целях проверки останавливали транспорт, осматривали. Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом. <...> Выполнял он задания известных таких ребят из ЦИПСО [Центр информационно-психологических операций Украины], — сказал источник.

Представитель спецслужб подчеркнул, что Киев таким способ хотел сымитировать «проукраинские настроения» в столице Луганской Народной Республике. Он пояснил, что такие провокации поощряются правительством Украины и курируются спецслужбами республики.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ на фоне своих неудач готовят провокации на Сватовском направлении. Их целями могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки. Он считает, что в подготовке диверсий украинским войскам помогают американские спецслужбы.