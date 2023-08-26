Мужчина провернул внезапный трюк с гранатой во время визита к сенатору Mash: мужчина пронес гранату на встречу с сенатором от Севастополя Алтабаевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участник встречи с сенатором от Севастополя Екатериной Алтабаевой пронес на мероприятие муляж гранаты, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Как утверждается, мужчину пригласили с целью обсуждения льгот для участников СВО, но тот решил проверить надежность местной охранной системы.

По данным канала, муляж гранаты Ф1 на встречу принес 49-летний участковый по охране леса в Мекензиевых горах Олег Зиновьев. Сначала беседа шла мирно, но в какой-то момент мужчина достал гранату. Сам он спешно пояснил, что не имеет дурных намерений, однако охрана у сенатора свою главную функцию не выполнила. Зиновьев убрал муляж обратно в карман, после чего переговоры продолжились.

Вскоре на место происшествия прибыли саперы. Они подтвердили, что граната ненастоящая. Однако Зиновьеву все же придется явиться в полицию, тем более что прежде, как пишет Mash, он был судим за хранение и сбыт оружия.

В начале августа житель Санкт-Петербурга принес страйкбольную гранату на фестиваль поклонников субкультуры фурри. Юные участники мероприятия быстро заметили злоумышленника, а затем обезвредили его. В ходе потасовки граната сработала, как следствие, несколько человек получили ранения.