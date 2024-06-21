Мужчина проиграл в «дурака» и порезал знакомого ножницами В Петербурге мужчина порезал друга ножницами после проигрыша в карточной игре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге под суд пойдет уроженец Челябинска, который порезал знакомого ножницами из-за обидных шуток, передает пресс-служба городской прокуратуры. Уточняется, что 3 марта компания собралась в одной из коммунальных квартир в дома № 15 по Тракторной улице, чтобы выпить и поиграть в карты.

По ходу игры завязался конфликт, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему удары ножницами по уху и левой руке. Фигурант пояснил, что потерпевший подшучивал над ним из-за проигрышей в карточную игру. Обвиняемый до глубины души обиделся, сходил за ножницами и ударил им остряка, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура подготовила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в подмосковном Щелково местный житель умер, наткнувшись на подъездное стекло. Осколок перерезал ему артерию. Уточняется, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В злополучный день он пришел к своей возлюбленной, чтобы продолжить распитие спиртных напитков. Попойка переросла в ссору между партнерами. Мужчина пригрозил женщине, что зарежет ее. Она выбежала из дома, а пьяный горожанин бросился за ней вслед, в итоге столкнувшись со стеклом.