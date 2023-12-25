Мужчина продавал ворованные сладости, чтобы покупать на выручку наркотики Житель Новосибирска продавал ворованные «киндеры» и покупал на выручку наркотики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Новосибирска обворовывал магазины Калининского района города, вынося из них «киндеры», сообщил Telegram-канал Mash Siberia. После этого мужчина продавал сладости, а выручку тратил на наркотические вещества. Всего ему удалось вынести из магазинов сотню шоколадных яиц.

По информации канала, сотрудники охраны давно подозревали мужчину в совершении преступлений. В очередной раз они решили за ним проследить. Так, в один из своих рейдов злоумышленник схватил коробочку сладостей на кассе и, увидев охранников, убежал. Сотрудники начали преследование, вызывав группу быстрого реагирование. В результате вора удалось поймать. При нем было обнаружено 44 «киндера».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бывший гражданин Украины получил шесть лет колонии за продажу наркотиков в Северной столице. Три года назад молодой человек переехал в Северную столицу и намеревался получить среднее специальное образование, но его исключили за неуспеваемость. После этого совместно со знакомыми он организовал группу, которая занималась сбытом наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.