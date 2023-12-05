Мужчина признал вину в убийстве годовалого сына в Туле

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Мужчина, которого подозревали в убийстве годовалого сына в Туле, в ходе допроса признал вину, сообщило областное управление СК РФ. Мотивы убийства пока не раскрывались.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, — говорится в релизе следственного управления.

5 декабря тело годовалого мальчика с ножевым ранением нашли в квартире в Туле. В СУ СК по региону отметили, что ребенок был найден в квартире, расположенной в Ленинском районе.

Telegram-канал SHOT сообщил, что подозреваемым оказался отец ребенка. По предварительным данным, после совершения преступления он сбежал в поле, где его и задержали правоохранители. Канал уточнил, что мужчина страдал от серьезного психического заболевания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемого отправили в больницу, позже следователи планируют его допросить.

Ранее следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти ребенка и его матери. Малыша нашли в ванной комнате квартиры жилого дома в Индустриальном районе краевого центра, а его мать — во дворе. На теле пятилетнего ребенка были найдены признаки насильственной смерти — у него было перерезано горло.