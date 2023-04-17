Мужчина притащил найденные на дороге снаряды ВОВ на участок в Подмосковье

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Мужчина нашел недалеко от дороги несколько снарядов времен Великой Отечественной войны и притащил их к себе на участок в подмосковском садовом товариществе «Дыбино», сообщает Telegram-канал SHOT. После этого он вызвал экстренные службы.

По информации канала, сейчас к мужчине направляется группа саперов. Специалисты займутся нейтрализацией боеприпасов.

В конце марта во дворе жилого дома в московском районе Ясенево обнаружили снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Территория находки была оцеплена, на месте обнаружения работали саперные бригады.

До этого в Москве возле детского сада на улице Егора Абакумова обнаружили артиллерийскую мину. По предварительной информации, обнаруженный боеприпас — это 82-миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны.

20 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском парке «Покровское-Стрешнево» обнаружили гранату. По информации канала, предположительно, боеприпас представлял собой советскую наступательную ручную гранату РГД-5.