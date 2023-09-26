Мужчина пригрозил девушке ножом за отказ знакомиться и был задержан В Петербурге мужчина пригрозил девушке ножом за отказ знакомиться и был задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге к девушке подошел молодой человек и предложил познакомиться, однако, когда она отказалась, мужчина начал угрожать ножом, а после скрылся на автомобиле, сообщает пресс-служба Росгвардии по городу. Позднее злоумышленника по горячим следам задержали силовики.

Накануне, 25 сентября, около 19:40 наряды вневедомственной охраны, работающие в Калининском районе, получили приметы гражданина, который на Замшиной улице угрожал ножом 20-летней девушке, а после скрылся на автомобиле «Volkswagen Golf», — сообщили в Росгвардии.

Спустя 20 минут, работая по плану «Перехват», сотрудники Росгвардии на Герасимовской улице обнаружили иномарку и задержали водителя и пассажира, похожего по приметам на разыскиваемого злоумышленника. В салоне машины силовики нашли игрушечный пистолет, а у одного из задержанных изъяли складной нож.

Ранее в подмосковном Серпухове нетрезвый мужчина угрожал зарезать ножом компанию друзей за отказ дать прикурить. Трое друзей стояли у магазина, к ним подошел пьяный прохожий и спросил, есть ли у них прикурить. Они ответили, что у них нет зажигалки и спичек, после чего мужчина вытащил нож и стал угрожать, что зарежет их.