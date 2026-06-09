Мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом Житель Севастополя пострадал при пожаре после атаки ВСУ на частный дом

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, 20 БПЛА сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.

В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших госпитализированы. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.