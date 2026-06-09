Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 13:02

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом

Житель Севастополя пострадал при пожаре после атаки ВСУ на частный дом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, 20 БПЛА сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.

В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Четверо пострадавших госпитализированы. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что ВСУ пытались атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

Регионы
Севастополь
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении пересчитает результаты голосования на сотнях участков
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Раскрыто, почему Запад постепенно отвернется от Украины
Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским
Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.