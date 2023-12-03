Мужчина после трех инсультов сбежал от жены в день выписки из больницы Е1: на Урале ищут пережившего три инсульта мужчину, который сбежал от жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге ищут отца малолетнего сына, который перенес три инсульта, перестал узнавать родных и сбежал от жены в день выписки из больницы, пишет Е1. По словам матери ребенка, муж после проблем с сердцем начал вести себя неадекватно и агрессивно, поэтому она обратилась к правоохранителям.

Он не узнал сына и напал на него с ножом. Я вызвала полицию, а они скорую. Его увезли в больницу, — цитирует издание слова женщины.

Как утверждает супруга, инцидент произошел 29 ноября. Она приехала забрать 51-летнего главу семейства домой, но тот выхватил у нее свои документы и скрылся.

С тех пор, по словам екатеринбурженки, их годовалый сын каждую ночь плачет и ждет отца. По данным портала, к поискам мужчины подключились волонтеры, которые распространили его приметы и фото.

Ранее в Екатеринбурге 47-летний мужчина поджег деревянный дом, в котором находились женщина и двое детей — ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Чтобы они не смогли выбраться, злоумышленник запер двери.

Житель Башкирии застрелил своего друга во время застолья и покончил с собой. За день до этого он избил супругу так, что врачам пришлось ее госпитализировать. Мужчины дружили с детства, оба работали в крупных компаниях, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт.