Мужчина пошел покурить в туалет и «взорвал» квартиру В Ачинске взрыв в квартире многоэтажки выбил окна и входную дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ачинске случился взрыв в одной из квартир многоэтажного дома в Юго-Восточном микрорайоне, сообщила пресс-служба МВД России по Красноярскому краю. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем, при курении в туалетной комнате произошел громкий хлопок, взрывной волной выбило окна и входную дверь.

Предварительная причина хлопка в многоэтажном жилом доме Ачинска — неосторожное обращение с огнем во время курения. В туалетной комнате, где первоначально произошел хлопок, обнаружен поврежденный баллончик освежителя воздуха, — говорится в сообщении.

В момент происшествия в квартире находилась семья, среди которых было двое детей. В результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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