Мужчина попытался поджечь памятник на Мамаевом кургане СК возбудил дело против волгоградца за попытку поджога памятника на Мамаевом кургане

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в попытке поджога памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, сообщили в региональном управлении СК. Злоумышленник задержан.

По предварительным данным, известно, что 27-летний мужчина объехал на мотоцикле шлагбаум и прoник на территорию памятника. Остановившись на братской мoгиле, он стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство. Замеченный cотрудником охраны, мужчина попытался скрыться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 243 УК РФ «Покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации». Мужчина задержан, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Тульской области отправил мужчину на 10 месяцев в тюрьму за то, что он обжигал кабель на Вечном огне. Таким образом он готовил кабель для последующей сдачи в пункт приема металла.

В декабре прошлого года в Химках на Аллее Героев четверо детей играли в снежки и потушили Вечный огонь. Дети разбежались после того, как пламя потухло, их поисками занялась полиция.