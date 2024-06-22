Мужчина попытался похитить мальчика в Санкт-Петербурге и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга приступили к проверке по факту попытки похищения ребенка, инцидент попал на видео, сообщила пресс-служба СК по Северной столице. В ведомстве уточнили, что накануне вечером 21 июня мужчина силой пытался затолкать подростка в машину.

В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена видеозапись, на которой мужчина совершает противоправные действия в отношении ребенка. На кадрах видно, как мужчина пытается насильно посадить мальчика в автомобиль во дворе жилого дома, расположенного на улице Катерников, — указано в заявлении.

По данным портала «78», ребенок смог освободиться благодаря бдительной прохожей, которая вступилась за него. Также сообщается, что родители мальчика зафиксировали у сына побои и обратились в полицию. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям о похищении человека и незаконном лишении свободы. В ведомстве не уточнили, установлена ли личность подозреваемого.

Ранее в Самаре задержали местного жителя, который похитил и удерживал в квартире бывшую возлюбленную. По предварительным данным, мужчина периодически избивал девушку, требуя возобновить отношения. В отношении мужчины и его подельника возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».