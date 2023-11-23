Мужчина попытался поджечь военкомат и попал на видео В Волоколамске мужчина бросил в военкомат несколько «коктейлей Молотова»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытка неизвестного мужчины поджечь здание военкомата в Волоколамске попала в объектив камеры видеонаблюдения, кадры опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». Злоумышленника разыскивает полиция.

Инцидент произошел рано утром 23 ноября. На кадрах видно, что мужчина принес с собой к военкомату несколько бутылок с зажигательной смесью. Он поочередно бросал их в здание, стараясь, предположительно, попасть в окно второго этажа, но они отскакивали и загорались на тротуаре.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы отправил под арест гражданина России Ибрагима Оруджева, который в течение полугода готовил поджог военкомата в столице. Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца. Если Оруджева признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в подмосковном Подольске полицейские задержали пенсионерку с молотком для отбивания мяса и двумя бутылками бензина у военкомата. Мошенники убедили 67-летнюю женщину приехать из Москвы на «спецоперацию против мошенников». Стражи порядка решили проверить документы гражданки, когда она подошла к зданию военного комиссариата на улице Ленина.