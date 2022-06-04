Мужчина поджег отделение Росгвардии под Хабаровском Мужчина с канистрой бензина поджег отделение Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Житель Комсомольска-на-Амуре поджег отделение Росгвардии, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина пытался проникнуть внутрь ведомственного здания с канистрой горючей жидкости, но дверь оказалась закрыта. Тогда он совершил поджог на крыльце.

Отделение Росгвардии, о котором идёт речь, находится на Пионерской улице. Злоумышленника уже задержали. Им оказался 50-летний местный житель, его доставили к следователям для выяснения обстоятельств и мотивов.

28 мая ночью неизвестный попытался поджечь военкомат в Симферополе на улице Сельвинского. Злоумышленник перелез через забор, проник на территорию военного комиссариата, метнул «коктейль Молотова» в окно и скрылся. Уточняется, что от поджога здание спасла решетка, в которую попала бутылка с горючей смесью.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины платят порядка 30 тысяч рублей тем, кто устраивает экстремистские акции по поджогу российских военкоматов. Злоумышленник должен зафиксировать свои действия на камеру, чтобы получить деньги.