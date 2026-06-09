Мужчина попал под фуру при попытке завести мотоцикл с толкача на МКАД

Мужчина попал под фуру при попытке завести мотоцикл с толкача на МКАД

Мужчина получил травмы в результате аварии на МКАД при попытке завести мотоцикл с толкача, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на 82-м километре внешней стороны кольцевой автодороги.

По данным канала, у девушки заглох мотоцикл, из-за чего она была вынуждена остановиться на обочине. На помощь ей пришел мужчина. Он попытался завести байк и решил запустить двигатель с толкача, однако во время маневра ситуация вышла из-под контроля. Мотоцикл неожиданно резко начал движение и потащил мужчину за собой.

В результате байк выехал на проезжую часть и столкнулся с проезжавшей мимо фурой. От удара мотоцикл получил серьезные повреждения и, по данным источника, разлетелся на части. Мужчина выжил. После происшествия его доставили в больницу с травмами.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы, в котором перевернулся автомобиль BMW. Авария, предварительно, произошла после столкновения BMW и Hyundai. Водитель Hyundai подрезал иномарку, после чего BMW потеряла управление и перевернулась.